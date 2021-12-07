الفريق أسامة ربيع يدعو رجال الأعمال اليونانيين لزيارة هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة في القناة لم تتوقف، رغم التداعيات اللوجستية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، والتي أثرت على مختلف القطاعات الملاحية العالمية.

ربيع: الهيئة تتبنى استراتيجيات لإدارة الأزمة

وتابع «ربيع»، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني العاشر، بعنوان «اليونان والعالم العربي نحو مستقبل مستدام»، بتقنية الفيديو كونفرانس، أن الهيئة تتبنى استراتيجيات لإدارة الأزمة، بغية الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية.

«ربيع» يدعو رجال الأعمال اليونانيين لزيارة هيئة قناة السويس

ووجّه الفريق أسامة ربيع، دعوة لرجال الأعمال اليونانيين وأصحاب الشركات والخطوط الملاحية، وممثلي المواني والشركات العاملة بها، لزيارة هيئة قناة السويس والتعرف عن قرب على ما تملكه من إمكانيات، وما تحظى به من فرص استثمارية واعدة.

وقال الفريق أسامة ربيع، إن الهيئة تعمل على تعزيز أوجه التعاون وتعميق الشراكة الاقتصادية خاصة في ظل ما هو معروف عن مصر واليونان من تميز في خدمات النقل البحري، وما يمتلكانه من مواني على سواحل البحر المتوسط، فضلاً عما تتمتع به الشركات اليونانية من خبرات في مجال بناء السفن والخدمات اللوجستية وخدمات تزويد السفن بالوقود.

وشهدت فعاليات المنتدى مشاركة من الغرفة العربية اليونانية، والتي ضمت المهندس صالح بن ناصر وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، والمهندس عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة «صحار»، ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار بعمان.

وقال «ربيع»، إن هيئة قناة السويس تحرص على تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة لضمان تقديم خدمة متميزة لكل الخطوط والمؤسسات الملاحية العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يمثل عنصر جذب لمزيد من التعاون مع الجانب اليوناني، لاسيما في ظل السياسات التسعيرية المرنة التي تتبناها الهيئة، وإنجاز منظومة التحول الرقمي وتعزيز الأسطول البحري للهيئة بالعديد من الوحدات البحرية المتطورة، وكذلك تنفيذ أعمال ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي في القطاع الجنوبي.