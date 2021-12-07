«كوستا فيرنزي» سفينة الفن التي عبرت من قناة السويس.. «صور»

خلال اليومين الماضيين عبرت السفينة السياحية «كوستا فيرنزي» من قناة السويس في أول رحلة عبور لها من المجري الملاحي للقناة منذ تشغيلها قادمة من قبرص متجهة إلي عمان.

السفينة الإيطالية بحسب بيان رسمي صادر عن هيئة قناة السويس تحمل علي متنها 1602 ركاب ويبلغ طولها 323 مترا بعرض 36 مترا وغاطس يصل إلى 8.5 أمتار.

السفينة تتضمن 14 طابقا وتسع لـ3آلاف راكب

وبحسب موقع «كروز مابر» المتخصص في معلومات السفن السياحية فإن السفينة مكونة من 14 طابقا وتسع لأكثر من 3 آلاف شخص بحد أقصى عند الإشغال المزدوج.

وتحتوي السفينة التي عبرت قناة السويس على 969 كابينة وبها 13 مكان لتناول الطعام و7 بارات وصالات والعديد من الأماكن الترفيهية حيث تضم 4 حمامات سباحة المجهزة إضافة إلي ملعب صغير للجولف على سطح المركب.

كما تحتوي على شاشة عرض عملاقة وجدار لتسلق الصخور وصالات نوادي مختلفة بينها ماهو مخصص للأطفال وآخر مخصص للبالغين من كبار السن.

السفينة مدينة فن متحركة

تتميز السفينة بأنها أحدث سفن شركة «كوستا» السياحية إضافة إلى كونها جزء من مدينة الفن الشهيرة فلورنسا لاحتوائها على عدد من الأعمال الفنية الفلورنسية المثالية في جميع أنحاء السفينة.

وقال نيل بالومبا، رئيس شركة كوستا كروز في تصريحات منشورة على موقع «porthole and travel» إن السفينة جزء من خطة توسع لمجموعة كوستا تشمل 7 سفن جديدة يتم تسليمها بحلول عام 2023، باستثمارات إجمالية تزيد عن 6 مليارات يورو.

وأضاف رئيس شركة كوستا كروز، أن السفينة مستوحاة من مدينة فلورنسا، التي تمثل قرونًا من الثقافة والتاريخ للإيطاليين، مشيراً إلى أن الرحلات على السفينة تتيح الفرصة للمسافرين مع عائلاتهم وأصدقائهم للانغماس بشكل كامل في الجمال الإيطالي، والذي يتشكل في جوانب مختلفة من الحياة على متن السفينة من التصميم الداخلي إلى تناول الطعام، ومن الترفيه إلى الضيافة.