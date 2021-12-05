رئيس هيئة قناة السويس: 50% تسهيلات للسفن السياحية بسبب جائحة كورونا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعمل على تقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات اللازمة لتشجيع مرور السفن السياحية في المجرى الملاحي لقناة السويس خلال رحلاتها.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تعليقاً على عبور أحد أضخم المراكب السياحية في قناة السويس اليوم ضمن قافلة الشمال، قائلًا: «إن الهيئة تمنح تسهيلات تصل إلى 50% بشرط مكوث السفينة لمدة 3 أيام في أحد الموانئ المصرية في المدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر».

ربيع: قطاع السياحة تعرض لخسائر بسبب كورونا

وقال الفريق أسامة ربيع، إن التسهيلات والتيسيرات تأتي للمساهمة في تعافي قطاع السياحة بعد تكبده خسائر كبيرة في الفترة الماضية جراء انتشار فيروس كورونا وتوقف الرحلات بين الدول.

وعبرت السفينة السياحية «كوستا» في أولى رحلاتها من المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم ضمن قافلة الشمال قادمة من قبرص متجهة إلى عمان وسط مرافقة لقاطرت هيئة قناة السويس.

ويبلغ طول السفينة 323 مترًا، وعرضها 36 مترًا، فيما يبلغ غاطسها 8.5 متر، وترفع السفينة علم إيطاليا، وتحمل على متنها 1602 راكب.

عبور 64 سفينة في قناة السويس

وكانت شهد المجري الملاحي لقناة السويس عبور 64 سفينة اليوم الأحد من الاتجاهين الشمالي والجنوبي للقناة بإجمالي حمولات صافية وصلت إلى 4.1 مليون طن بينها سفينة الحاويات الضخمة «إيفر إم» التابعة للتوكيل الملاحي إيفر جرين بحمولة 241 ألف طن.

وعبر من اتجاه الشمال 31 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.1 مليون طن، فيما عبرت 33 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2 مليون طن.