الطرق البديلة لـ«السويس الصحراوي» بعد إغلاقه للتوسعة والصيانة

مع إغلاق طريق «السويس - القاهرة» الصحراوي خلال الفترة الحالية لتنفيذ أعمال التوسعة والصيانة، يبحث المواطنون عن الطرق البديلة للطريق لمحاولة تعويض الوقت المستهلك في رحلة السفر والعودة من إلى القاهرة.

وترصد «الوطن» أهم الطرق البديلة في السطور التالية:

طريق جنيفا

يبدأ طريق جنيفا من بداية طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، أمام قرية عامر، بالصعود إلى الكوبري الجديد، ثم الدوارن حتى الدخول إلى مخرج طريق جنيفا.

ويمكن أيضا الوصول إلى طريق جنيفا بالوصول حتى كوبري الكيلو 109، والدخول يميناً في اتجاه طريق نفق الشهيد أحمد حمدي، ثم السير حتى صعود كوبري جنيفا في اتجاه القاهرة.

طريق جنيفا الجديد

يصل طريق جنيفا الجديد بعدة محاور مرورية، حيث يتقاطع مع محور 30 يونيو بالاتجاه إلى محافظة الإسماعيلية وأيضا محافظة بورسعيد، كما يتجه أيضاً إلى طريق الزعفرانة، مروراً بطريق الجلالة وصولاً إلى الغردقة وسفاجا.

ويتصل الطريق بوصلة «أم قمر» التي تتجه إلى طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، وصولاً إلى مدينة التل الكبير، والاتجاه إلى الطريق الدائري الإقليمي، وصولاً إلى الشرقية وبنها، ويصل الطريق أيضاً بالاتجاه يساراً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة حلوان وطريق الصعيد الجديد.

العودة من القاهرة

ويمكن العودة من القاهرة بالدخول إلى الطريق أثناء العودة قرب المركز الطبي العالمي بطريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، والسير مسافة 93 كيلو مترا وصولاً إلي كوبري قرية عامر ثم مزلقان المثلث داخل مدينة السويس.

كما يمكن العودة عن طريق السويس القاهرة الصحراوي بالوصول حتى الطريق الإقليمي والسير حتي وصول التقاطع مع طريق جنيفا والسير مسافة 83 كيلو وصولاً إلي كوبري قرية عامر ثم الدخول إلي مزلقان المثلث في السويس.