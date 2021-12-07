أماكن سقوط الأمطار غدا.. غزيرة ورعدية تصاحبها عاصفة رملية

حالة من الترقب الشديد يعيشها المواطنون بعد انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، إذ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه بدءا من غد الأربعاء يكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتكون على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، كما تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وقد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة، كما أوضحت هيئة الأرصاد أماكن سقوط الأمطار غدا.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات على مدار الساعة أماكن سقوط الأمطار غدا، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها، كالتالي:

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها عن حالة الطقس غدا، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ويكون هناك أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من الخميس المقبل وحتى الاثنين 13 ديسمبر 2021، يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وعن يوم الخميس، يكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبدءا من يوم السبت 11 ديسمبر، يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة مرة أخرى بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية، ويكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال الصعيد.