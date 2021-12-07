«التنمية المحلية» تواجه الطقس السييء وتحذر المواطنين

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة تتابع باستمرار حالة الطقس بالتواصل مع المحافظات، بعد تحذير هيئة الأرصاد من تعرض البلاد إلى نشاط للرياح الباردة محملة بالرمال والأتربة ناتجة عن تأثير منخفض جوي علي سطح البحر المتوسط و السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أنه على المواطنين توخي الحذر في تلك الأوقات، مؤكدا أن محافظة الإسكندرية تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم المحافظة، وأمطار خفيفة على حي شرق، لكن الموانىء تعمل بصورة طبيعية، أما باقي المحافظات تشهد استقرار الطقس حتى هذه اللحظة، مع انخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، ووجود رياح باردة على معظم المحافظات، وسحب مائية على أغلب المحافطات.

مواجهة الطقس

وأضاف قاسم لـ«الوطن»: «التنسيق مستمر بين غرف العمليات بالمحافظات والغرفة المركزية بوزارة التنمية المحلية على مدار اليوم، مع انتشار معدات شفط المياه بالتنسيق بين الوحدات المحلية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى طبقا لخطة الانتشار للمعدات لمواجهة موجة الطقس المتوقعة، لكن على المواطنين توخي الحذر وتجنب السرعات على الطرق والابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأشجار واللافتات وعدم السير تحت شرفات العقارات».

تعطيل الدراسة

وأشار إلى أن إصدار قرار تعطيل الدراسة بالمدارس داخل المحافظات بسبب سوء أحوال الطقس فى يد كل محافظ، وفقا لتقدير الموقف والحالة الموجودة بكل محافظة حفاظا على سلامة الطلاب.

تحذيرات للمواطنين

ومن جانبها نصحت محافظتا القاهرة والجيزة، المواطنين بعدم تثبين أي معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأي شيء يتأثر بالرياح ويسقط ، كما على أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية والأطفال تجنب الغبار، والمارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح والإبلاغ عن سقوط الأشجار أو أعمدة الإنارة أو لوحات الإعلانات.