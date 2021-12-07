فرق الخدمات بالمطارات المصرية تتأهب لمواجهة تداعيات تقلبات الطقس

أعلنت فرق الخدمات بمختلف المواقع في مطار القاهرة الدولي، والمطارات المصرية، حالة التأهب القصوى، للتعامل مع التقلبات الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أن جميع مباني الركاب تتابع نشرات الأرصاد الجوية لحظة بلحظة، للاطمئنان على سلامة المسافرين، والتعامل الفوري مع أي تطورات بسبب التقلبات الجوية.

تجهيزات بالمطارات للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية

وأعلن مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، عن الانتهاء من تجهيز «أطقم المعدات والسيارات المجهزة بطلمبات الشفط والفناطيس ومعدات الكنس»، مع تجهيز الفنيين، استعدادا لسقوط الأمطار في أي وقت خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الشركة انتهت بالفعل من صيانة مرافق صرف الأمطار، مشددا على ضرورة رفع جميع المعدات من أرض المهبط للحد من الحوادث، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لدخول وخروج الطائرات من أرض المهبط، والعمل على ضبط إيقاع العمل بهذه المنطقة الحساسة، مع الالتزام بمعايير السلامة المهنية، حرصاً على سلامة العاملين بأرض المهبط بشكل خاص، وجميع رواد المطار بشكل عام.

مراجعة وصيانة جميع المرافق وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة

وشدد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على ضرورة مراجعة وصيانة جميع المرافق وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة بجميع المطارات، مع العمل على تفعيل خطط الطواريء وسيناريوهات التعامل مع الطقس السيئ والتقلبات الجوية، والاستعداد لأي تقلبات جوية محتملة، بما يضمن سير الحركة الجوية ومعدلات التشغيل الطبيعية بالمطارات المصرية ومقار العمل بانتظام شديد.

محروس: الاستعداد للتخفيف من الآثار الناجمة عن التقلبات الجوية

وأكد «محروس»، الاستعداد التام للتخفيف من الآثار الناجمة عن التقلبات الجوية قدر المستطاع، وذلك من خلال الخطط والسيناريوهات البديلة والمعدة مسبقا لهذا الغرض، للتيسير على المسافرين والسائحين ورواد المطارات المصرية والعاملين بها.

فيما يشرف الطيار أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1، على الدورات التدريبية للعاملين على المخاطر لتجنب الحوادث الناجمة عن التقلبات الجوية والطقس السيئ.

تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا

وتطبق كافة الأجهزة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.