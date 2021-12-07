عاجل.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا الأربعاء

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون»، بنطاق المحافظة.

وجاء ذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد، تقرر تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي، الذي كان مقررًا له غدًا الأربعاء، وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن، على أن يتم أداء امتحان الإنجليزي 13 ديسمبر 2021.

وأشار إلى أنه يستثنى من ذلك القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية

ومن جهته، أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية، بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة، والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.