العاصفة الترابية تضرب الإسكندرية وتحذيرات للمواطنين

ضربت العاصفة الترابية، محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تغيرات مناخية شديدة، بدأت بنشاط الرياح المحملة بالأتربة ووصولها الإسكندرية، مع توقعات بهبوب رياح شديدة تضرب المدينة خلال الساعات المقبلة، ما تسبب في ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، مع طقس غير مستقر على أنحاء المدينة الساحلية.

العاصفة الترابية تضرب الإسكندرية

غطت العاصفة الترابية سماء مدينة الإسكندرية، مساء اليوم، بداية من شرق ووسط المدينة وصولاً إلى غربها، وذلك في تحذير شديد اللهجة بعدم خروج المواطنين من المنازل.

ووصلت تحذيرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية، بنشاط الرياح المثيرة للأتربة، مما يسبب اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، وتصل سرعة الرياح إلى (50 – 70 كم/ ساعة)، مع ارتفاع الأمواج (3.5 – 4 أمتار في يوم الثلاثاء، ومن 4 - 5 أمتار يوم الأربعاء)، مع فرص سقوط أمطار.

محافظة الإسكندرية تهيب المواطنين بتوخي الحظر

وأهابت محافظة الإسكندرية المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، مع اتباع التالي:

تقليل سرعة السيارات بقدر ما يمكن

عدم الوقوف تحت اللافتات على الكورنيش

تجنب السير تحت البلكونات القديمة والمتهالكة

عدم الوقوف أسفل الشنايش من أجل تمكين شركة الصرف الصحي من عملها

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى

فيما رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى، وذلك لاستقبال العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة، مع انتشار سيارات الصرف الصحي في الشوارع من أجل تنظيف الشنانيش ومصبات الكورنيش من الأتربة المتطايرة عليها بسبب الرياح التي هبت على الإسكندرية.