تداول 203 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية 

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية؛ وخاصة في حجم الحاويات المتداولة صادر ووارد والتي بلغت 1800 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 203 ألف طن تقريبا.

38 سفينة باشرت أعمالها في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم، إنه قد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 38 سفينة خلال الـ48 ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 30 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وفي ذات السياق، قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي، يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ استراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه بالمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

جدير بالذكر أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، في ظل متابعة لانتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية.

بينما تسير معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع، وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.