اعرف موعد غلق التسجيل في المبادرة المجانية «دراجتك دخلك».. باق أيام

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فتح باب التسجيل في مبادرة «دراجتك دخلك»، في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة كوكاكولا ومؤسسة مصر الخير والاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، وجاء تلك المبادرة بهدف توفير الدراجة للشباب بشكل مجاني من أجل توفير فرص عمل لنقل البضائع البسيطة من خلالها.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، تفاصيل مبادرة «دراجتك.. دخلك» وموعد غلق التسجيل المعلن عنه من جانب وزارة الشباب والرياضة، والتي جاءت كالتالي:

موعد غلق التسجيل في مبادرة «دراجتك دخلك»

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة عن موعد غلق التسجيل في مبادرة «دراجتك دخلك»، إذ يتم غلق التسجيل يوم الجمعة المقبل والموافق 10 ديسمبر الجاري.

خطوات التسجيل في مبادرة «دراجتك دخلك»

يقوم الراغب في الحصول على الدراجة مجانا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يقوم الراغب في الحصول على الدراجة بالتسجيل على اللينك المخصص بالتسجيل في الدراجة من هنـــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يتم فرز المتقدمين بعد الموعد المحدد وهو يوم الجمعة الموافق 10/12/2021، ثم بعد ذلك يتم تجهيز المقبولين للمقابلات الشخصية.

- بعد أن يتم اجتياز المقابلات الشخصية والتي تتم داخل كل محافظة من محافظات القاهرة الكبري.

- يقوم الراغب في الحصول على الدراجة، بالقيام بحضور البرنامج التدريبي من أجل التعلم ومعرفة طرق وكيفية التسويق والترويج للمنتجات باستخدام الدراجه.

- ثم بعد ذلك يتم تحديد أماكن لاستلام الدراجة بكل محافظة، ثم يتم تسليم المقبولين في المبادرة منتجات لهم بقيمة 600 جنيه مقدمة من شركة كوكاكولا، حتى يستطيعون بدء مشروعهم الخاص بهم.