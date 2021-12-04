بمرتبات مجزية وسكن ومواصلات.. «الشباب والرياضة» تعلن وظائف لجميع المؤهلات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة حاجتها لوظائف شاغرة في عدد من الوظائف الشاغرة بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالإدارة العامة للمشروعات وشركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، في إطار الحرص على توفير وظائف شاغرة للشباب.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، تفاصيل الوظائف المعلن عنها من جانب وزارة الشباب والرياضة، والشروط المطلوبة والحقوق والمميزات، وفقما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، كالتالي:

وظائف سلسلة مطاعم بافلو برجر

تنظم سلسلة مطاعم بافلو برجر يوم مفتوح لـ التوظيف الأربعاء 8 ديسمبر من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء، في 60 شارع عبدالله العربي الحي السابع مدينة نصر أمام مطعم أبو رامي، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- خدمه عملاء «متلقي طلبات» بالإدارة في مدينة نصر.

- مساعد مدير فرع.

- عضو فريق.

- عامل إنتاج أو عامل مخزن.

الشروط المطلوبة

- جميع المؤهلات.

- حد أقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- مرتب عضو الفريق يصل إلى 3 آلاف جنيها.

- مرتب خدمه العملاء يصل إلى 2490 جنيها.

- مرتب مساعد المدير يصل إلى 6500 جنيه، ولابد من توافر خبرة مسبقة بمجال الفاست فود من 3 سنين حتى 5 سنوات.

- عامل إنتاج أو عامل مخازن 2600 جنيه.

- توفر الشركة للعاملين بدل انتقال ووجبة وسكن للمغتربين.

- تصل ساعات العمل إلى 9 ساعات.

وظائف شركة نون

تنظم شركة نون يوم مفتوح للتوظيف أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 7 و8 و9 ديسمبر، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

- قراءة للغة الإنجليزية.

- موقف محدد من التجنيد.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين مرتبات مجزية تحدد في المقابلة.

- تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

- يوجد خطوط مواصلات فرع أبو رواش: «دائري – معادي – قويسنا – اكتوبر – قناطر الخيرية»، خطوط فرع العاشر: «عاشر من رمضان - زقازيق - دائري معادي - دائري مرج - جسر السويس».