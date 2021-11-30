تفاصيل رحلات «الشباب والرياضة» إلى الوادي الجديد والأقصر وأسوان

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، عن فتح باب الاشتراك برحلة قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان الفوج السادس «للفتيات فقط»، خلال الفترة من 3 ديسمبر 2021 إلى 10 ديسمبر 2021، على أن تكون الإقامة بالمدينة الشبابية بالأقصر وبالفنادق العائمة خمس نجوم بأسوان .

وأشارت الوزارة إلى أنّ الحجز والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة.

وتمثلت شروط الالتحاق في الآتي:

- أن يتراوح السن من 18 حتى 40 عامًا ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائيًا أو أسر.

- التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر - رمسيس بالقاهرة 3:30 عصرًا يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021.

- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

- الحجز الأولي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة ولا يعتبر الحجز نهائياً إلا بعد السداد بالمديرية.

- تبلغ قيمة الاشتراك 1000 جنيه للفرد الواحد تسدد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بأسبقية الحضور للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع.

-الإقامة بالمدينة الشبابية بالأقصر وبالفنادق العائمة 5 نجوم بأسوان.

- يتم التوريد بالمديريات من الأحد إلى الخميس مع استبعاد الأعياد والعطلات الرسمية.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

- اللياقة الطبية مسؤولية شخصية للمشارك في الرحلة.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار (رقم العربة ورقم المقعد) طبقًا للظروف الطارئة وتوجيهات مسؤولي هيئة الإشراف بالوزارة.

- ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الرحلة.

- عدم التدخين نهائيًا في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال.

- أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات أو وجود مخالفات أو قضايا أمنية سيتم مغادرة المخالف فورًا على نفقته وبمعرفته وعدم استكماله الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.

رحلات اعرف بلدك إلى الوادي الجديد

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم برنامج رحلات اعرف بلدك إلى محافظة (الوادي الجديد) من ديسمبر 2021 إلى فبراير 2022، على أن يكون موعد الفوج الأول خلال الفترة من 11 ديسمبر حتى 16 ديسمبر 2021.

- مدة الفوج: 6 أيام خمس ليالِ.

- أن يتراوح عمر المشترك ما بين 40 إلى 18 عامًا.

- يتم تحصيل مبلغ 600 جنيه من كل مشارك.

-الإقامة والإعاشة بفنادق محافظة الوادي الجديد (الفرافرة - الداخلة) وفندق الاستاد الرياضي بالخارجة.

- للاشتراك التوجه شخصيًا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة الدور السادس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية (أمام نادي الزمالك للألعاب الرياضية - امتداد شارع 26 يوليو - ميت عقبة)، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021.

-الأولوية بأسبقية سداد رسوم المشاركة.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر.

- يمنع التبديل نهائيا، أو استرداد المبلغ.

- يمنع التدخين نهائيًا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات.

- في حالة عدم صحة البيانات أو ظهور أعراض مرضية أو مخالفة لتعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- عدم قبول من سبق لهم الاشتراك في الرحلة خلال الموسم الماضي وفي حالة ثبوت تكرار مشاركة الشباب يتم حرمانه من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.