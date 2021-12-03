دون مؤهلات وطلبة.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة بمرتبات مجزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، النشرة الأسبوعية للتوظيف لإتاحة فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات عليا ومؤهلات متوسطة، ودون مؤهلات، بمرتبات مجزية، كما توفر تلك الشركات سكن ومواصلات للعاملين.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، تفاصيل الوظائف المتاحة، والشروط المطلوبة، وفق ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كالتالي:

وظائف شركة تاون تيم للملابس

أعلنت الشركة عن حاجتها لـ وظائف شاغرة، للعمل في الوظائف التالية:

- مدير فرع.

- مساعد مدير فرع.

- بائع داخلي.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في القاهرة والجيزة والشرقية والمنوفية والدقهلية والفيوم وأسيوط وبورسعيد ومحافظات الصعيد ودمياط والإسماعليه والبحيرة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي وفوق متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- توفر الشركة للعاملين مرتبات مجزية وعمولات.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف تسجيل البيانات الخاصة بهم وملأ الاستمارة من هنــــــــــــــا.

وظائف صيدليات العزبي

تنظم مجموعة صيدليات العزبي اليوم المفتوح للتوظيف بشركة صيدليات العزبي يوم الأحد و الإثنين الموافق5 و 6 ديسمبر من الساعة 10صباحا وحتى الساعه 3 مساء، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المتاحة

- صيدلي حاصل على بكالوريوس صيدلة، خبرة من 6 شهور إلى 6 سنوات.

- صيدلي كول سنتر حاصل على بكالوريوس صيدلة، خبرة من 6 شهور إلى 6 سنوات.

- خدمة عملاء يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل، ويكون لديه خبرة في الأدوية أو التجميل.

- مندوب توصيل يكون لديه مؤهل متوسط على الأقل ويكون لديه دراجة نارية ورخصة سارية.

- خدمات معاونة مؤهل متوسط على الأقل.

أماكن العمل

- صيدلي (القاهرة – الجيزة – الإسماعيلية – بورسعيد).

- صيدلي كول سنتر (مدينة نصر ) خدمة عملاء (القاهرة – الجيزة ).

- مندوب توصيل (القاهرة – الجيزة – بنها – كفر الشيخ ).

- خدمات معاونة (القاهرة – الجيزة – بورسعيد – الإسماعيلية).

الشروط المطلوبة

- تتيح الشركة العمل للذكور والإناث في وظائف (صيدلي – صيدلي كول سنتر).

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما في وظائف (صيدلي – صيدلي كول سنتر).

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما في وظائف (خدمة عملاء – مندوب توصيل – خدمات معاونة).

- أن يكون الموقف محدد من الجيش.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين رواتب لوظيفة الصيدلي تبدأ من 4500 جنيها و يزيد حسب الخبرة.

- تبدأ رواتب الصيدلي كول سنتر من 4500 جنيها ويزيد حسب الخبرة.

- تبدأ رواتب خدمة العملاء من 2500 جنيها ويزيد حسب الخبرة.

- تبدأ رواتب مندوب التوصيل من 1550جنيها + 6ج على الطلب + 3ج على التحويل.

- تبدأ رواتب خدمات معاونة من 2700.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات ونصف.

- تمنح الشركة العاملين بدل مواصلات بفروع أكتوبر والتجمع لكل الوظائف عدا (صيدلي).

- تمنح الشركة للعاملين عمولات وحوافز.

- تمنح الشركة للعاملين يوم إجازة فى الأسبوع لكل الوظائف عدا (صيدلي كول سنتر يومين).

- تمنح الشركة للعاملين إجازات سنوية ورسمية.

- توفر الشركة تأمين طبي خاص.

- توفير تأمينات اجتماعية.

- توفر الشركة تأمين على الحياة.

- توفر الشركة دورات تدريبية في أقوي مكتب علمي بمصر.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الذهاب في الموعد سالف الذكر للعنوان التالي: ج6 - تقسيم أسماء فهمى - خلف الرقابة الإدارية - شارع النزهة مدينة نصر.

وظائف شركة سوموتومو لتجميع ضفائر السيارات

أعلنت شركة سوموتومو لتجميع ضفائر السيارات عن تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف بشركة سوموتومو لتجميع ضفائر السيارات يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر من الساعه 11صباحا وحتى الساعة 3مساء، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مشغل إنتاج.

- العمل على خطوط إنتاج تجميع ضفائر السيارات.

- استلام العمل يكون خلال أسبوع من التقدم.

الشروط المطلوبة

- تمنح الشركة العمل لكافة المؤهلات.

- أن يكون السن من 18 إلى 35 عام.

الحقوق والمميزات

- توفر الشركه مواصلات للعاملين بها.

- توفر الشركة حضانة للأطفال.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات بينهم ساعة راحة.

راتب 2371 جنيها صافى + بدلات للعمل بالشيفتات

- توفر الشركة للعاملين رحلات شهرية وجوائز.

- توفر أيضا للعاملين تدريب وتطوير.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الشاغرة ملئ الاستمارة الخاصة بالوظائف من هنـــــــــــا.

وظائف مجموعة سلاسل هايبر ماركت أولاد رجب

أعلنت مجموعة سلاسل أولاد رجب عن حاجتها لوظائف شاغرة للعمل، وتنظيم اليوم المفتوح للتوظيف يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- متلقي طلبات خبرة في مجال الماركت.

- محضرين طلبات خبرة في مجال الماركت.

- مندوب توصيل فيسبا.

- شيفات جزارة.

- شيفات شرقي بكري.

- شيفات بقالة.

- ستيورد لمصنع المخبوزات.

- عمال مخازن للتجمع.

- سائق رخصة.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في «مدينتي – الرحاب – التجمع – الجيزة – مدينه نصر».

- تمنح الشركة فرصة التوظيف لجميع الموهلات والطلبة بشرط التفرغ.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين مرتبات مجزية.

- ساعات العمل 9 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين بها وسائل انتقال لبعض الفروع.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة التوجه لشركة أولاد رجب في 270 ش التسعين الشمالي بجوار شركه جوميامن الساعه 10صباحا وحتي 3عصرا يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر.