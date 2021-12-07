غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية، نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات، غلق بوغاز الهيئة العامة لميناءى الإسكندرية والدخيلة في تمام الساعه السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ولحين تحسن الأحوال الجوية.

ميناء الإسكندرية يغلق الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية، بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.