أخبار البحر الأحمر.. الاستعداد للسيول وطوارئ بالصحة وانتعاش السياحة

شهدت محافظة البحر الأحمر عدد من الأحداث المهمة خلال الساعات القليلة الماضية يأتي على رأسها استعدادات أجهزة مدينة سفاجا للأمطار والسيول المتوقعة، وأعلنت صحة البحر الأحمر الطوارئ في الحجر الصحي بمطارات البحر الأحمر لمواجهة متحور أوميكرون، وشهدت مدينة الغردقة انتعاشة سياحية تزامناً مع افتتاح طريق الكباش وتضاعف الطلب على رحلات اليوم الواحد إلى مدينة الأقصر التي تنظمها شركات السياحة من الغردقة إلى الأقصر.

استعدادات سفاجا لموسم السيول

استعدت أجهزة مدينة سفاجا لموسم الأمطار والسيول المتوقعة بعملية تطهير البرابخ والسدود وممرات السيول، وتجهيز مخرات السيول، كما أجرت لجنة برئاسة اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا المرور علي مخرات السيول بطريق سفاجا-سوهاج، للتأكد من تطهيرها وجاهزيتها وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم السيول.

طوارئ بصحة البحر الأحمر لمواجهة متحور أوميكرون

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة متحور أوميكرون، بمطارات الغردقة ومرسى علم، واستعداد فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، حيث يتم عمل التحاليل الفورية والفحوصات الطبية وإجراء تحاليل pcr ومنع من تظهر نتيجته إيجابية من دخول البلاد وبالنسبة للسائحين القادمين عبر جنوب إفريقيا يتم حجزهم في عزل طبي مدة لا تقل عن أسبوع بالحجر الصحي.

انتعاشة سياحية بفنادق الغردقة

شهدت فنادق الغردقة انتعاشة سياحية وتوافد السائحين على شركات السياحة للقيام برحلات إلى مدينة الأقصر وذلك من خلال رحلة اليوم الواحد التي تنظمها شركات السياحة من الغردقة إلى الأقصر لمشاهدة المعابد والآثار الفرعونية تزامنا مع افتتاح طريق الكباش، الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق التي وصلت إلى كامل الطاقة الاستيعابية.