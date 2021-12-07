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البحر الأحمر تستضيف العروض الحرة لقيادة الدراجات النارية لأول مرة

كتب:

أيمن حمزة
11:47 ص | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
البحر الأحمر تستضيف العروض الحرة لقيادة الدراجات النارية لأول مرة

تستضيف محافظة البحر الأحمر، عرض «Masters of Dirt» تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ونادي السيارات والرحلات المصري بالتعاون مع أوراسكوم للتنمية، وذلك بمدينة مكادي بمحافظة البحر الأحمر.

وقال تامر دويدار  الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي، إن العرض يقام لأول مرة بجمهورية مصر العربية، وشمال أفريقيا، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 24 من ديسمبر الجاري، وتأتي استضافة Masters of Dirt تماشيًا مع استراتيجية محافظة البحر الأحمر، وأوراسكوم للتنمية، التي تهدف إلى تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية والثقافية لتشجيع السياحة في محافظة البحر الأحمر.

عبد الخالق: مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل العرض

تنظيم العرض في 20 دولة

وأشار أحمد عبد الخالق، مدير إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، إلى تنظيم مؤتمر صحفي بحضور : المهندس رؤوف جعفر عضو مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري ورئيس لجنة السباقات والراليات، ووليد عفيفي المدير العام لنادي السيارات والرحلات المصري، ووائل أحمد عبد الجليل نائب المدير العام لنادي السيارات والرحلات المصري، وجورج فيشتر الرئيس التنفيذي لـMasters Of Dirt، للإعلان عن كافة تفاصيل العرض،  إلى أن العرض العالمي، لافتًا إلى أن الحدث يضم العديد من العروض الحرة لقيادة الدراجات النارية، وتم إقامته في أكثر من 20 دولة بـ250 عرضًا بإجمالي 1.1 مليون مشاهدة مباشرة.

بدوره، شارك محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اليوم في الاجتماعات التنسيقية لاستضافة العرض، مشددا على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين المحافظة ومديرية الشباب والرياضة وكافة الجهات المعنية، حتى يخرج العرض بالشكل اللائق بحيث يكون واجهة مشرفة لمصر أمام العالم، خاصة أنه حدث رياضي ترفيهي عالمي يقام على أرض المحافظة، وهو ما يمثل إضافة لتشجيع السياحة الرياضية.

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