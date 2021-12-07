يحيى الفخراني أول الحاضرين لعزاء شقيق مجدي الهواري

بدأ منذ قليل، عزاء جمال الهواري شقيق المخرج مجدي الهواري، في مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس، الذي توفى مساء أمس، وأعلن الأمر مجدي من خلال صفحته الخاصة.

يحيى الفخراني أول الحاضرين عزاء شقيق مجدي الهواري

وتواجد المخرج مجدى الهواري فى اللحظات الأولى، لتلقي عزاء شقيقه، كما حرص الفنان يحيى الفخراني على أن يكون أول الحاضرين، الذي وصل منذ قليل، لتقديم العزاء للهواري في وفاة شقيقه.

يذكر أن المخرج مجدى الهواري، كان قد أعلن أمس خبر وفاة شقيقه، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، حيث قال «هكتب كتير فيك يا غالي يا ابن الغاليين، بس بعد ما ناخد عزاك، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أخويا الغالي جمال الهواري.. الأخ والصديق والأب والحبيب، كسرت قلبي يا جمال.. بكاء وحزن كتير، ربي ارحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك».

صلاة جنازة مجدى الهوارى

وتابع قائلا: «صلاة الجنازة غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، والعزاء في مسجد المشير، بداية الساعة السادسة مساءً، دعواتكم لأخويا اللي مربيني بالرحمة والمغفرة، وأسألكم الفاتحة».

وبالفعل شييع جثمان شقيق مجدي الهواري اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، وغابت عن الجنازة طليقته الفنانة غادة عادل.