الأرصاد: هدوء في الرياح واستمرار الأتربة خلال اليومين المقبلين

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن سبب البرودة في الطقس هذه الأيام، الكتلة الهوائية القادمة من الصحراء الغربية، وتكون درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير، خاصة في فترات الصباح، نظرًا لأن المناطق الصحراوية تفقد حرارتها بشكل كبير في ساعات الليل، والساعات الأولى من الصباح.

انخفاض درجات الحرارة

وأضاف «شاهين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة في فترات الليل تتراوح بين 12 إلى 13 درجة مئوية، في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح، موضحًا أن الأتربة مستمرة اليوم وغدًا، وسوف تهدأ الرياح، أما بالنسبة للشواطئ والمناطق الساحلية فإن حالة عدم الاستقرار مستمرة، ومتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

وتابع مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة مستمرة في هذا المستوى لمدة أربعة أو خمسة أيام قادمة، ولكن درجة الحرارة العظمى ستبدأ في الارتفاع تدريجيا اعتبارًا من يوم السبت المقبل، ولكنها لن تكون مرتفعة بشكل كبير ولكن طفيفة، مشددًا على أن الأجواء شتوية ويجب ارتداء الملابس الشتوية في هذه الفترة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، منذ قليل، عن حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية، وتسود حالة من اضطراب الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث تكون حالة الطقس مائلة للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، باردة ليلًا على القاهرة والإسكندرية.

وأكد خبراء الهيئة أن محافظات شمال الصعيد تشهد أجواءً شديدة البرودة ليلًا على وجه الخصوص، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 9 إلى 10 درجات.

وتمر القاهرة والإسكندرية بعدد من الظواهر الطبيعية، فتنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وتصل لحد العاطفة على المناطق المكشوفة.