حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية.. أمطار وعواصف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، منذ قليل، عن حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية، وتسود حالة من اضطراب الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية

وبحسب خبراء الأرصاد، فإن حالة الطقس غدا تكون مائلة للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، باردة ليلا على القاهرة والإسكندرية.

وأكد خبراء الهيئة أن محافظات شمال الصعيد تشهد أجواء شديدة البرودة ليلا على وجه الخصوص، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 9 إلى 10 درجات.

وتمر القاهرة والإسكندرية بعدد من الظواهر الطبيعية، فتنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وتصل لحد العاطفة على المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة غدا على القاهرة والإسكندرية

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد، فإن درجة حرارة الكبرى على القاهرة تكون 20، بينما الصغرى 13، وعلى الإسكندرية تكون الكبرى 19، والصغرى 13، ويزداد الشعور بانخفاض درجات الحرارة خلال الليل.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وتزداد فرص سقوط أمطار متوسطة غدا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بنسب تتراوح ما بين 40 إلى 50%.

بينما تنخفض نسب سقوط الأمطار لتكون خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا، وتصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة البحر في الإسكندرية

وبحسب خبراء الأرصاد، تكون حالة البحر الأبيض المتوسط مضطربة جدًا، وتكون الرياح جنوبية غربية، وشمالية غربية، وهناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتتراوح سرعة الرياح ما بين 60 إلى 70 كم في الساعة، ويصل ارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار.

أما حالة البحر الأحمر فمضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.