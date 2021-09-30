«ضمان الجودة» تعتمد 195 مؤسسة تعليمية بينها 120 معهدا أزهريا

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، اجتماعه الشهري صباح اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة، وقد اتخذ المجلس عددا من قرارات الاعتماد شملت 195 مؤسسة تعليمية بمختلف مراحل التعليم، وبيانها كالتالي:

1 - اعتماد كلية التربية الرياضية "بنات" – جامعة الزقازيق.

2 - اعتماد كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.

3 - اعتماد 73 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمختلف المراحل التعليمية.

4 – اعتماد 120 معهدا أزهريا.

وقد حضر الاجتماع كلا من الدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي، والدكتورة ثناء راضي، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم العالي، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهري، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

ويأتي اعتماد الكليات والمعاهد والمدارس بمختلف مراحل التعليم، في إطار حرص الهيئة على نشر ثقافة الجودة في مصر، والزيادة المستمرة في نسب الاعتماد تماشيا مع خطط الهيئة للعمل وفق رؤية مصر 2030 التي تستهدف ضرورة اعتماد العدد الأكبر من مؤسسات التعليم بنهاية العقد الحالي، بما يصب في صالح الارتقاء بمنظومة التعليم ومخرجاته.