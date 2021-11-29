محافظ دمياط تحيل 8 موظفين بوحدة محلية إلى التحقيق لخروجهم دون إذن

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، تابعت خلالها ما تم اتخاذه من إجراءات لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول أي موظف بالجهاز الإداري للدولة إلا بعد تقديم شهادة تثبت حصوله على لقاح فيروس كورونا وذلك للحد من انتشار الفيروس.

محافظ دمياط تكشف خروج 8 موظفين دون إذن

وفى هذا السياق، قام فريق إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمتابعة انضباط العاملين وتلقيهم اللقاح، حيث تبين خروج 8 من موظفي الوحدة دون تصريح، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك وإحالتهم للتحقيق.

فيما شددت المحافظ على ضبط منظومة العمل والتشديد على انضباط العاملين خلال أوقات العمل، والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات.

منع دخول المواطنين للوحدة إلا بشهادة كورونا أول ديسمبر

كما أكدت المحافظ، حظر تردد أي مواطن على الوحدة إلا بعد تقديم شهادة التطعيم وذلك اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل.

ناقشت المحافظ عددا من الملفات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجرى تنفيذها بنطاق مركز كفر سعد، كما تابعت مستجدات الموقف الخاص ببعض المشروعات بعدد من قرى المركز.

وتفقدت المحافظ كوبري دمياط المعدني، وذلك بعد فتحه أمام الحركة المرورية، التي تُعد الزيارة الثانية على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال لصيانته من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث شملت رفع الفواصل وصيانة البلاطة للكوبري وأيضاً تنفيذ الأعمال الميكانيكية، فضلاً عن استكمال دهان السور والهيكل الخاص به.

ووجهت «المحافظ» بتلافي جميع الملاحظات الخاصة بعمليات الرصف عند نقاط الدخول والخروج من وإلى الكوبري، على أن يتم تنفيذها اليوم وطبقًا للمواصفات الفنية المقررة في هذا الشأن.