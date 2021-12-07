قانون منع تشغيل الأطفال في مصر.. 6 ساعات حد أقصى وغرامة 2000 جنيه

قانون منع تشغيل الأطفال في مصر، جاء حرصا من الدولة على الحفاظ عليهم وضمان حقوقهم، ووضع القانون رقم 12 لسنة 2003، بعض الضوابط والشروط الشديدة والمحددة لعمالة وتشغيل الأطفال في مصر، ومن ضمنها ما ورد في المادة رقم 101 من هذا القانون، التي نصت على: «يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة».

عقوبة تشغيل الأطفال في مصر

وتناول قانون منع تشغيل الأطفال في مصر، بعض العقوبات الرادعة حال تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات، فيتم المعاقبة بدفع غرامة لا تزيد عن ألفين جنيه ولا تقل عن ألف، وفي حال العودة، يتم غلق المنشأة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

سن العمل القانوني في مصر

ونظم قانون منع تشغيل الأطفال في مصر، السن القانونية لعمالة الأطفال، ويُحظر تشغيلهم قبل بلوغ سن إتمام التعليم الأساسي، وجاء نص المادة رقم 99 من هذا القانون كالتالي: «يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشر من عمره أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ 17 سنة كاملة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشر بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص».

عمالة الأطفال في مصر

ووضع قانون منع تشغيل الأطفال في مصر حد أقصى لمدة عمل الأطفال، وهي ألا تتجاوز 6 ساعات يوميا، ويتضمنها أوقات للراحة وتناول الطعام.

ونصت المادة رقم 101 من قانون منع تشغيل الأطفال على: «يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة».