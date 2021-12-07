استشاري طب الجراحة: «دلتا» يظل المتحور السائد والأخطر في أغلب الدول

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الجراحة في لندن، إن هناك دراسة بريطانية ذكرت أن تطعيم المواطنين بجرعتين مختلفتين من لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» يُعطي مناعة أقوى، وقد يولد استجابة مناعة أكبر للقاحات، موضحًا أن هذه الدراسة إذا أثبتت صحتها ستكون فرصة للدول النامية أن تأخذ أنواعا مختلفة من اللقاحات وتقوم بتطعيم أعداد أكبر من سكانها، موضحًا أن متحور «دلتا» سيظل السائد والأخطر في أغلب دول العالم.

لم يتم تسجيل أي وفيات حول العالم من متحور «أوميكرون»

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، مع الإعلامي شادي شلش، الذي يُعرض على قناة «extra news»، أنه لا توجد أي بيانات تثبت أن «أوميكرون» أخطر خاصة أنه لم يتم تسجيل أي وفيات حول العالم من هذا المتحور وفقا لتحليل الفيروس معمليًا أو الدراسات التي تُجرى عليه، لكن حتى الآن لم يثبت أنه أخطر من باقي المتحورات، لا توجد أي بيانات تثبت أن «أوميكرون» أخطر خاصة أنه لم يتم تسجيل أي وفيات حول العالم من هذا المتحور.

لا توجد بيانات أن اللقاحات لا تغطي متحور أوميكرون

وأشار استشاري طب الجراحة في لندن، إلى أن أعراض «أوميكرون» بسيطة وفقًا لما خرج من جنوب إفريقيا وهي في صورة إعياء أو إجهاد شديد، وأعراضه لا تشبه الأعراض التقليدية لفيروس كورونا ولا تفقد حاستي الشم والتذوق، لكن يظل متحور دلتا هو السائد والأخطر في اغلب دول العالم، ولا توجد بيانات أن اللقاحات لا تغطي متحور أوميكرون، وأن ما تردد كان تكهنات، «يجب انتظار صدور بيانات مؤكدة، وعلى أرض الواقع لم نر بوادر تشير إلى أنه أخطر».