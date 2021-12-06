قوافل متنقلة لتطعيم أهالي «كفر طبلوها» بالمنوفية بلقاح فيروس كورونا

تواصل مراكز اللقاح المتنقلة في محافظة المنوفية دورها في تطعيم المواطنين في القرى والمدن بلقاح فيروس كورونا، حيث جرى تطعيم أهالي قرية «كفر طلبوها» بمركز تلا بلقاح فيروس كورونا المستجد، مع وضع عدد من القوافل المتنقلة خلال الفترة الأخيرة، بالتنسيق مع الجمعية الخيرية بكفر طلبوها، وسط ترحيب وإقبال كبير من أهالي القرية للحصول علي لقاح فيروس كورونا.

صحة تلا: نهدف لتطعيم جميع المواطنين

قالت الدكتورة إيريني إسكندر، مدير الإدارة الصحية بمركز تلا بالمنوفية، إن القوافل المتنقلة للقاح فيروس كورونا تنتشر في جميع قرى المركز والمحافظة في ظل اهتمام كافة الأجهزة التنفيذية بحصول المواطنين على اللقاح، مؤكدة أن الجمعيات الخيرية في القرى ومراكز الشباب يقدمون الدعم للقوافل المتنفلة لتطعيم المواطنين في تلك القرى.

وأضافت مديرة الإدارة الصحية بتلا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى إطلاق عدة قوافل لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في قرية «كفر طلبوها» بالتعاون مع الجمعية الخيرية والأهالي، موضحة أن جميع الجهود المبذولة هدفها الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين باللقاح حفاظا على حياتهم.

الجمعية توفر كل الدعم

ومن جانبه قال الشيخ حمدي مؤمن، مسؤول الجمعية الخيرية بكفر طلبوها، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجمعية توفر كل الدعم وتسجيل البيانات على موقع وزارة الصحة لتسهيل تطعيم أهالي القرية، مضيفا أن هناك تكاتف من الجميع وشباب القرية يقومون بتنظيم الدخول والخروج للتباعد، وكذلك الإعلان بمكبرات الصوت للحصول على التطعيم، موجها الشكر للدولة لاهتمامها بتطعيم جميع المواطنين.