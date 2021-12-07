سفارة مصر في كندا تحتفي بالشيف العالمي شاهير مسعود

أقام سفير مصر فى كندا أحمد أبو زيد، ورئيس المكتب الثقافي المصري بمونتريال الدكتور أحمد فوزي، بمقر نادي الريدو بوسط العاصمة الكندية أوتاوا، فعالية ثقافية مشتركة للاحتفاء بالشيف المصري الكندي شاهير مسعود، مؤلف كتاب Eat Habibi Eat الذي جرى اختياره ضمن أفضل 100 كتاب في كندا عام 2021، والمقدم الرئيسي لعدد من البرامج التلفزيونية الغذائية في التليفزيون الكندي.

رئيسة مكتب قناة CTV الإخبارية الكندية تدير جلسة حوارية

وشهد الحفل، الذي تضمن جلسة حوارية أدارتها رئيسة مكتب قناة CTV الإخبارية الكندية الشهيرة، مشاركة كبار الشخصيات السياسية والاجتماعية في كندا، وعددا من أعضاء مجلسي العموم والشيوخ، ورؤساء متحف التاريخ ومتحف الفنون والمتحف الحربى، ورئيس جامعة أوتاوا، ومستشار رئيس الوزراء جاستن ترودو، إلى جانب كبار مسئولي وزارة الخارجية، ولفيف من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى كندا.

مسعود شاهير يوقع نسخ من كتابه ويهديها للحضور

وتضمنت الفعالية، تذوق عدد من الأطباق والوصفات الخاصة التي تضمنها كتاب الشيف «مسعود»، التي تتميز بتقديم نكهات مصرية خالصة بأسلوب وطريقة إعداد غربية، سواء إيطالية أو فرنسية، في محاولة تستهدف تعريف المجتمع الكندي والذوق العالمي، بأهم خصائص المطبخ المصري بأسلوب حديث ومبتكر، يطرحه شباب مصر بالمهجر، كما وقع الكاتب على نسخ من كتابه الذي أهداه إلى المشاركين.

أبو زيد: نستحضر العادات والثقافات للمحافظة على الهوية المصرية

وأشار السفير أحمد أبو زيد، إلى أنه حرص على إقامة هذه الفعالية خلال فترة أعياد الميلاد في كندا، التي تتميز بتجمع أفراد الأسرة حول الطعام، واستحضار العادات والثقافات والموروثات التاريخية، في محاولة تستهدف عرض الثقافة المصرية من منظور جديد ومختلف، يعكس قدرة أبناء الجيل الثاني من الجالية المصرية في كندا، على الإبداع والاندماج في وطنهم الجديد، مع الحفاظ على هويتهم المصرية الأصيلة.

نبذة تاريخية عن الطعام المصري منذ عصر الفراعنة

وأضاف أبو زيد، أن من دواعي الفخر أيضا، أن تجرى الحوار مع الضيف الإعلامية الكندية الشهيرة Joyce Napier، وهي أيضا من أصول مصرية، وترأس حاليا مكتب قناة CTV الإخبارية الشهيرة في العاصمة أوتاوا، الأمر الذي جعل الاحتفالية بمثابة ليلة مصرية باقتدار.

وحرص رئيس المكتب الثقافي في كلمته، على استعراض نبذة تاريخية عن الطعام المصري منذ عصر الفراعنة، وتأثير الموقع الجغرافي والتاريخ على تشكيل المطبخ المصري عبر العصور.