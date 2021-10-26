خدمات تهمك: أماكن تطعيم الطلاب ضد كورونا دون تسجيل.. وصرف المرتبات لـ20 جهة حكومية

اهتمام كبير يوليه المواطن للأخبار الخدمية التي تصدر من قبل الحكومة والجهات الأخرى، لمعرفة آخر مستجدات الأحداث والقرارات التي جرى اتخاذها، وتهم الرأي العام اليوم، يأتي على رأسها تحذير الأرصاد بشأن حالة الطقس، وصرف مرتبات 13 وزارة وهيئة، بالإضافة إلى أماكن تلقي طلاب الجامعات لقاح كورونا دون التسجيل المسبق على الموقع.

لذا تقدم «الوطن» في التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لأهم الأحداث الخدمية وآخر مستجدتها، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، على النحو التالي:

حالة الطقس المتوقعة اليوم وخريطة سقوط الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على كل الأنحاء اليوم، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة اليوم

حددت وزارة المالية المصرية، جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، حيث اعتمد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهري أكتوبر ونوفمبر2021، وتمّ تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى 3 أيام، وتقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 13 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، وهي: «التربية والتعليم، الزراعة، الموارد المائية، استصلاح الأراضي والري، الشباب والرياضة، الخارجية، ووزارة المالية»، بالإضافة إلى هيئات «رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، الجهات التابعة للأزهر الشريف، كما يتم الصرف لباقي الجهات الحكومية الأخرى والهيئات يومي 27 و28 أكتوبر 2021.

أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا

ناشدت وزارة الصحة والسكان جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا «الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية» سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح بـ1100 مركز على مستوى الجمهورية، أو التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزا تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، ويمكن الإطلاع على أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا في كل محافظة من خلال الضغط هنــــا.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب، شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهر الجاري، والتي تتأثر بقيمة الدولار، والقرارات الصادرة عن البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً بالسوق المصرية 786 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، 898 جنيها، أما الجرام عيار 18 فسجل 674 جنيهاً.