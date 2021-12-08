محافظ المنيا: تسريع وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بملف التصالح

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعاً لبحث إجراءات تسريع وتيرة العمل لاستكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، ولمتابعة آلية العمل للإسراع في استكمال كل الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء، وذلك ضمن جهود المحافظة للإسراع في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بملف التصالح.

جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، المهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي، رؤساء المراكز بنطاق المحافظة، والجهات المعنية.

تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حرصا على الصالح العام

شدد المحافظ، على رؤساء المراكز التسع، بإسراع وتيرة العمل وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، والعمل على تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في تنفيذ إجراءات وأعمال منظومة التصالح على البناء، حرصا على تحقيق الصالح العام.

ودعا محافظ المنيا، كل المواطنين بقرى المحافظة والذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، بالإسراع للتوجه للمراكز التكنولوجية كلا في نطاق مركزه، لاستكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج «10» النهائي، وإنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم، على أن يتوافر في الموقع المراد التصالح عليه الشروط التالية، الا تزيد مساحته عن 200 متر، ولا يتجاوز الارتفاع عن الأرضي وثلاثة طوابق.

حملات يومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة

وتواصل الوحدات المحلية شن الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، كما يتم رصد جميع حالات التعدي في المهد على المجاري والمسطحات المائية.