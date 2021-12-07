ضبط تاجر عملة بـ3 ملايين جنيه في المنيا

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول، وشقيقه «له معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا، بالاتجار في العملة.

الاستفادة من فارق سعر العملة

وأشار البيان، إلى قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، والاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد بالعملة المصرية وهو ما يعرف بنظام «المقاصة».

ولفت البيان إلى قيام المتهم الثاني، بتسليم تلك التحويلات نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة مالية فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

3 ملايين جنيه حجم تعاملات المتهمين

جرى ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الأول المتواجد حاليًا «خارج البلاد»، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصفـ، بلغ نحو 3 ملايين جنيه.