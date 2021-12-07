محافظ المنيا يسلم أجهزة تعويضية للأكثر احتياجا بقرى «حياة كريمة» بملوي

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، عددا من الأجهزة التعويضية للمستحقين من الأكثر احتياجا، بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز ملوي، بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، وبنك الأهلي القطري، بمسرح ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور، هدى علي، مديرة الجودة بمؤسسة مصر الخير، وعلي عبدالمحسن، مدير منطقة شمال الصعيد للبنك الأهلي القطري (QNB)، ومحمد رضا، مدير فرع البنك بالمنيا.

القاضي: الدولة تولى اهتماماً كبيراً بأبناء الوطن من ذوي الهمم

قال المحافظ، إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولى اهتماماً كبيراً بأبناء الوطن من ذوي الهمم، حيث احتفلنا منذ أيام قليلة باليوم العالمي لذوي الإعاقة، والذي خصصته الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر من كل عام، كما جاء دستور عام 2014، ليكفل لهم حقوقاً غير مسبوقة، وتمثيلهم في البرلمان تمثيلاً مشرفاً، وكذلك إعلان عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة، وإقرار قانون خاص بهم وهو القانون رقم 18 لسنة 2018.

وأكد المحافظ، خلال توزيع الأجهزة التعويضية، أن المجتمع يعتز بأبنائه، كشركاء في بناء ونهضة الوطن، بما يملكونه من إبداعات وما يحققونه من إنجازات في شتى المجالات.

تعزيز المشاركة المجتمعية لرفع العبء عن الفئات المستحقة

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع، وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين، من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية والتي ضمنت حياة كريمة للمواطنين.

كما وجه المحافظ الشكر لمؤسسات المجتمع المدني وبخاصة مؤسسة مصر الخير لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتعاونها الحقيقي بهدف رفع العبء عن كاهل الفئات المستحقة والأولى بالرعاية في مختلف ربوع مصر.

من جانبها أوضحت هدى علي، مديرة إدارة الجودة بمؤسسة مصر الخير، أن الأجهزة التعويضية التي تم توزيعها اليوم على المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية السواهجة، بمركز ملوي، شملت أطرافا صناعية وسماعات أذن لضعاف السمع، وكراسي متحركة كهربائية وعادية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، والتي تحرص مؤسسة مصر الخير على دعمهم ورعايتهم، وتقديم خدمات صحية متميزة لهم، من خلال التعاون مع الشركاء.