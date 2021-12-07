«الميه أغلى من الذهب».. حملات توعية بمسرح العرائس لأطفال المنيا

«قطرة المياه أغلى من الذهب» عنوان عرض فني، نفذته إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، كنشاط ترفيهي وتثقيفي يعتمد علي الفن كقوي ناعمة للتوعية ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، داخل مؤسسات وجمعيات دور رعاية الأيتام للبنين والبنات بمدينة المنيا.

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب، إنه في إطار المسئولية المجتمعية فإن إدارة التوعية بالشركة شاركت في الاحتفال بيوم الطفل العالمي بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، وداليا محمد مدير وحدة حقوق الإنسان، وريمون شكري منسق مشروع اليونيسف، وعدد من القيادات التنفيذية.

سيارة للتوعية بترشيد استخدام مياه الشرب

وأضاف السعيد، أن الشركة تمتلك سيارة يتم استخدامها في التوعية بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحي، حيث جرت إقامة بعض الفعاليات التي تستهدف توعية الأطفال وإدخال البهجة والفرحة عليهم، مثل لعبة السلم والثعبان، ومسرح العرائس، كما تم توزيع كتب للتوعية وهدايا عينية.

توزيع هدايا عينية ومبالغ مالية على الأطفال

وزار محافظ المنيا، عدداً من مؤسسات وجمعيات دور رعاية الأيتام، تزامنا مع الاحتفالية العالمية بيوم الطفل، واستمع لطلبات الأطفال، وعبر عن سعادته بمشاركته احتفالاتهم بيومهم العالمي، وقال إن الجميع مسئول عن إسعاد الأطفال وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، ووزع هدايا عينية ومبالغ مالية على الأطفال.

كما شهد المحافظ احتفالية يوم الطفل العالمي التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع إدارة الأمومة والطفولة، حيث أكد أن الدولة ترجمت اهتمام القيادة السياسية بأصحاب الهمم وذوي الإعاقة على أرض الواقع، من خلال قانون متكامل يضمن الكثير من حقوقهم في كافة المجالات الخدمية والتعليمية والتضامنية.