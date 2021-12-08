مدير الهيئة الصحية بالأقصر: ثناء من قنصل نيوزيلاندا على مستشفى الكرنك

قال الدكتور إسماعيل العربي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إنه تشرف بحضور قنصل دولة نيوزيلاندا إلى مستشفى بالأقصر تطبق منظومة التأمين الصحي الجديد، في إطار اطمئنان دولة نيوزيلندا على رعاياها قبل موسم رأس السنة بعد زيارة مستشفى الكرنك الحكومية، لافتا إلى أن القنصل تأكد من جاهزية الموظفين والأجهزة الطبية وسط انبهار بالخدمة المقدمة، لافتا إلى أنه مطمئن على رعاية دولته عندما يذهبون محافظة الأقصر.

ثناء نيوزيلندي على التطور الطبي

وأضاف «العربي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك ثناء من جانب قنصل دولة نيوزيلندا على الخدمات الطبية الجيدة في الأقصر.

8 ملايين منتفع من التأمين الصحي الجديد

يشار إلى أن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أعلن تقديم أكثرمن 8 ملايين خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية» بمواصفات عالمية.

250 ألف عملية جراحية لمنتفعي التأمين الصحي

وأشار السبكي في كلمة له أثناء الملتقي السنوي لهيئة الرعاية الصحية تحت شعار «فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر 2021»، والذي تم إقامته في محافظة الإسماعيلية التي تعد ثالث محافظات مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي.

5 ألف عملية وجراحة كبرى

ونوه السبكي إلى أنه لولا الإدراة السياسية في مصر التي تبنت إنطلاق المبادرة الصحية الرئاسية 100 مليون مصر لما تحقق هذا التطور الكبير في منظومة الصحة في مصر التي شملت قرى بعيدة كانت مهملة.