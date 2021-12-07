الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية بداية من الخميس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أعلنت عدم استقرار الأحوال الجوية، بداية من اليوم، في المناطق الشمالية، وتأثرت بها مناطق الدلتا والقاهرة، موضحة أن الرياح الجنوبية الغربية، هي السبب في الأتربة والرمال المثارة، وهذا يقلل الرؤية على الطرق خاصة الطرق الصحراوية.

انخفاض الرؤية الأفقية

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الرؤية الأفقية تنخفض لذا يجب القيادة بحذر على الطرق السريعة والصحراوية، لافتة إلى أن ارتفاع الأمواج، سيصل إلى 5 أمتار، مؤكدة أن هذا مستمر حتى مساء غد الأربعاء.

أتربة في القاهرة والجيزة

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة والجيزة ستوجد أتربة فيهما، في فترة الصباح حتى ظهر الأربعاء، مع وجود فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية في العريش ورفح والإسكندرية ومرسى مطروح، وسيستحسن الطقس بداية من الخميس، لافتة إلى أن انخفاض درجات الحرارة لن يكون كبيرا، لكن نشاط الرياح القادمة من الصحراء، يجعل الأشخاص يشعرون ببرودة، لكن الدرجات ستزيد من الخميس.

وجوب ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في المساء

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يجب ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في المساء في ظل وصول درجات الحرارة إلى 11 درجة مطالبا أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بعدم التعرض للأتربة، لافتا إلى أن الطقس سيتحسن مساء غد بعد أن كان غير مستقر اليوم وسيكون كذلك صباح اليوم.