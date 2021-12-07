الأرصاد الجوية لـ«المواطنين»: ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة

نصح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة وقت المساء، وعند وصول درجات الحرارة إلى 11 درجة مئوية، مطالبًا أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بعدم التعرض للأتربة، منوهًا بأن الطقس سيتحسن مساء الغد.

فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC »، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن فرص سقوط الأمطار ستكون متوسطة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، أما جنوب الدلتا والقاهرة ستكون فرصة سقوط الأمطار ضعيفة، « درجات الحرارة سترتفع يوم السبت المقبل، ولكن لن يكون الطقس حارا».

انخفاض درجات الحرارة في شهري يناير وفبراير

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنه ليس من المتوقع أن يكون شتاء مصر شديد البرودة، لافتا إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون في شهري يناير وفبراير، متابعا: «وفقا للتوقعات الفصلية لدى الهيئة العامة للأرصاد فإن درجات الحرارة في الشتاء الحالي ستكون قريبة من الشتاء الماضي، سيكون هناك برد وسقوط أمطار وهذا قريب لما حدث في الشتاء الماضي».

وعن مقارنة شتاء عام 2021 بنظيره في العام الماضي، أضاف: «في المجمل درجات الحرارة شبيهة للشتاء الماضي، وبسبب التغيرات المناخية ممكن معدلات سقوط الأمطار تكون أكثر، والشبورة هتظهر الأيام الجاية بداية من يوم الخميس والجمعة وهتظهر على الطرق الصبح بدري، بس مش هتكون كثيفة على طرق السفر بإذن الله».