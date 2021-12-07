إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة مسلحة مع جاره بأسيوط

أصيب شخص يطلق ناري فى مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بينه وبين جاره بقرية «مزة قرار»، التابعة لمركز منفلوط، فى محافظة أسيوط، وجرى تحويل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

إخطار أمنى بالواقعة

وتلقى اللواء عمر السويفى، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، من مستشفى منفلوط المركزى، بوصول المواطن «صلاح رميح الجبالى»، 52 سنة، مقيم بقرية «مزة قرار»، دائرة المركز، وذلك نتيجة إصابته بطلق نارى.

فريق من مباحث المركز ينتقل إلى المستشفى

على الفور انتقل فريق من مباحث المركز إلى المستشفى، وبسؤال أهل المصاب ذكروا أن الإصابة إثر مشاجرة بينه وبين جاره المواطن «صلاح سيد عبدالناصر»، بالقرية وذلك لخلافات الجيرة، وتم تحويل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كلفت المباحث بمعرفة سبب المشاجرة وضبط المتهم والسلاح المستخدم وجارى تحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.