«صحة الدقهلية» تناقش أعطال الأجهزة وموقف الأدوية بالمستشفيات

عقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، اجتماعا مع مديري المستشفيات لمناقشة استراتيجية وخطة عمل المستشفيات خلال الفترة المقبلة والمعوقات التي تواجههم، بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير إدارة الطب العلاجي.

وتناول الاجتماع 7 عناصر مهمة في المستشفيات، منها مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، وموقف الإنشاءات، وكذا مناقشة الاحتياجات من التجهيزات الطبية، وموقف أعطال الأجهزة الطبية، وموقف الأدوية، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى احتياجات المديرية من القوى البشرية.

مناقشة التعاقدات مع أساتذة الجامعات

وبحسب بيان مديرية الصحة بالدقهلية، جرى مناقشة التعاقدات مع عدد أكبر من المدربين من أساتذة الجامعات بمستشفيات وزارة الصحة، وآلية تطبيق برنامج الزمالة المصرية بصورة أفضل، لضمان جودة العملية التدريبية والخدمة الطبية بالمستشفيات، ورفع كفاءة الآداء الوظيفي للأطباء، إضافة إلى مناقشة التطورات بأقسام المستشفيات وأوضاع سكن الأطباء.

متابعة عمل فرق تطعيم فيروس كورونا

وشدد وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع على متابعة عمل فرق تطعيم فيروس كورونا الثابتة والمتحركة وعمل الفرق داخل المستشفيات والمخصصة لخدمة المترددين على العيادات الخارجية، للوصول الى اكبر عدد من اهالي المحافظة.

ومن جهة أخرى، أكد الدكتور سعد مكي فحص حوالي 195 ألف مواطن منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمحافظة الدقهلية، وذلك من يوم 31 أغسطس الماضي.

وتستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.