تأييد حبس ولي أمر قيد مدرسا لابنه ليضربه بالحذاء بالدقهلية

قضت محكمة مستأنف بلقاس الجزئية، بمحافظة الدقهلية، اليوم، غيابيا بتأييد حكم أول درجة ضد ولي أمر تلميذ، وهو الحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه ومبلغ 15 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت، وذلك أن وجهت له النيابة العامة اتهامات باقتحام فصل في مدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي بقرية الملعب مركز بلقاس.

وتمكن ولي الأمر من تقييد مدرس‏ «متطوع» ‏بالحصة داخل الفصل وأمام تلاميذ الصف السادس الابتدائي، وطلب من نجله أن يخلع حذائه ويضرب المدرس به على رأسه، وهو ما فعله الابن، علاوة على ضرب ولي الأمر للمدرس.

صدور حكم جنح مستأنف بالحبس عامين على ولي الأمر

صدر الحكم في القضية رقم 5716 لسنة 2021 حصر مستأنف بلقاس، والمقيدة برقم 8668 لسنة 2021 جنح مستأنف بلقاس، ضد المدعو «محمد ا. م.»، 36 سنة، والمقيم بقرية الملعب مركز بلقاس، وأيدت محكمة جنح مستأنف نفس الحكم الصادر في أول درجة وهو حبس المتهم عامين و كفالة 10 آلاف جنيه، ومبلغ 15 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت‏، وألزمته المصاريف.

محامي المجني عليه يطالب بسرعة تنفيذ الحكم

وطالب محمد عبد العال، محامي المدرس المجني عليه، بسرعة تنفيذ الحكم، وإلقاء القبض على المتهم وقال: «كما كان الحكم في واقعة ضرب مدرس رادع وسريع، لابد من متابعة تنفيذ الحكم، حتي تتحقق العدالة».

وأضاف عبد العال لـ«الوطن»، إن حكم أول درجة كان بعد مرور 3 أيام فقط من الواقعة وهو حكم رادع وسريع، وأثلج قلوب المعلمين جميعا، وأيد قاضي جنح مستأنف بلقاس الحكم الصادر، ووجب الآن تنفيذ هذا الحكم علي المتهم ليكون رادع ولكل من تسول له نفسه الاعتداء علي معلم في مقر عمله وأمام تلاميذه.

تفاصيل واقعة الإعتداء على مدرس في الدقهلية

يذكر أن «السيد ش. ا.»، 24 سنة، مدرس الدراسات الاجتماعية بالمكافأة بمدرسة المستشار محمود برهام للتعليم الأساسي طلب من تلميذ الاعتذار عن ألفاظ بذيئة صدرت منه بحق زميل له في الفصل، فما كان من التلميذ أن أخبر والده «جمال م. ا.» عامل بناء بالقرية، والذي دخل الفصل وطلب من نجله أن يخلع حذائه ويضرب المدرس به على رأسه أمام التلاميذ، واستغاثت إدارة المدرسة بالشرطة والتي حضرت علي الفور وألقت القبض علي ولي الأمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة بلقاس والتي أمرت بإحالة القضية فور انتهاء التحقيق إلي محكمة الجنح.