وظائف خالية في بنك الإسكندرية للعمل بالتسويق الرقمي.. الشروط المطلوبة

أعلن بنك الإسكندرية عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لوظائف شاغرة في فروع البنك العاملة في مصر، لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، في إطار حرص البنوك على توفير فرص عمل للشباب والخريجين، للعمل في مجال التسويق الرقمي.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل وظائف بنك الإسكندرية والشروط المطلوبة للالتحاق بها، والتي جاءت كالتالي:

المؤهلات المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة أكثر من 5 سنوات من التسويق الرقمي بما في ذلك خبرة التسويق بالأداء في قطاعي المستهلك أو التجزئة.

- أن يكون لديه سجل حافل بالنجاح كما يتضح من نمو المبيعات.

- أن يكون لديه خبرة مثبتة في الأدوات التحليلية (Google Analytics و Firebase و Facebook Pixel و Facebook SDK).

- يجب أن يكون على دراية جيدة بتحليلات مواقع الويب (GA) وأدوات إدارة بيانات CRM، من أجل تحليل رؤى وسلوكيات المستهلك.

خبرة في إدارة الحملات على Google AdWords / Facebook Ads / Email Marketing.

- خبرة في إدارة دورة حياة العميل.

- مهارات استثنائية في إدارة المشاريع والاهتمام بالتفاصيل المطلوبة ، مع قدرة مثبتة على إدارة مشاريع متعددة في وقت واحد وتحديد الأولويات لتحقيق أعلى عائد على الاستثمار.

- مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين ممتازة.

- يجب أن يكون لديك خبرة في توسيع الإنفاق واكتساب قنوات جديدة.

- يجب أن يتمتع بمهارات تحليلية قوية.

- قابل للتكيف ومريح مع بيئة سريعة الوتيرة.

- منشئ علاقات نشط يمكنه التعاون مع فرق داخلية وخارجية لتحسين العمليات ومهام سير عمل الاتصال باستمرار.

- تدريب خاص / شهادات:Google Analytics / Google AdWords / Google Display Networks / Facebook Ads / أدوات تتبع الجهات الخارجية / التسويق عبر البريد الإلكتروني.

مسؤوليات الوظائف

- بناء استراتيجيات تسويق الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية والتنبؤ، ووضع خطة وتنفيذ لتحقيق نتائج النمو.

- العمل على استراتيجيات اختراق النمو وفقًا لمسار مبيعات ALEXBANK الرقمي لزيادة اكتساب العملاء إلى أقصى حد وزيادة معدل التحويل وتقليل معدل التغيير.

- مسؤول عن جذب حركة المرور المؤهلة إلى موقع ALEXBANK الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول (Mobile Banking ، Ma7fazty و ALEXPOINTS).

- اختبار A / B الكامل على جميع الأدوات التحليلية وإنشاء سيناريوهات اختبار على Firebase و Google Analytics و Facebook SDK و Facebook Pixel.

- تشمل المسؤولية كلاً من التسويق الاستحواذ والاحتفاظ.

- تخطيط وتنفيذ الإعلانات على وسائط الأداء مثل البحث المدفوع، والشركات التابعة وإعادة الاستهداف بالإضافة إلى تطوير البرامج والحملات لزيادة مشاركة العملاء والقيمة الدائمة من خلال الوسائط المملوكة للعلامة التجارية مثل موقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

- دمج قواعد بيانات العملاء مع البيانات السلوكية للتسويق لإطلاق استراتيجيات وتحسينات جديدة.

- قياس أداء حملات التسويق الرقمي والإبلاغ عنها وتقييم الأهداف (عائد الاستثمار ومؤشرات الأداء الرئيسية) وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ وتقديم توصيات لتحسين رحلة العميل في الموقع / خارج الموقع وتنمية الأعمال التجارية الإجمالية.

- الإدارة الإستراتيجية للقنوات وتحسينها لتلبية أهداف الإيرادات وعائد الاستثمار و CAC.

- تطوير الحملات باستخدام الرؤى المحلية واستنادًا إلى فهم الاستراتيجية العالمية لتحقيق أفضل تنفيذ ونتائج في السوق المحلية.

- تحديد اتجاهات التسويق الجديدة والمبتكرة وخلق فرص للتحسين، مع التركيز على تحسين التحويل والاتصالات المخصصة.

- تطوير تقارير متكررة عن حملات الأداء التي يتم إجراؤها وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية.

- التواصل بكفاءة مع شركاء الأعمال الآخرين للتوافق مع أهداف العمل ومؤشرات الأداء الرئيسية.