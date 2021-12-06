وظائف شاغرة للشباب بشركات القطاع الخاص: تأمينات ورواتب تصل لـ7000 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل عدد من الوظائف المتاحة للشباب من الجنسين بشركات القطاع الخاص، من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل، لمن لديهم خبرة أو بدون، ضمن مبادرة «توظيف مصر»، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تصل إلى 7000 جنيه.

شركة تعمل في المجال الطبي تطلب موظفين

1. مندوب طبي لإبرام العقود وجدولة المواعيد مع الأطباء وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية، للترويج لخدمات الشركة.

مكان العمل: مدينة نصر.

الشروط والمزايا المشتركة:

- الوظائف متاحة للخريجين فقط من الذكور والإناث.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- الراتب من 6000 إلى 7000 جنيه + عمولة.

- 9 ساعات عمل، ويوم واحد إجازة.

- تأمين طبي واجتماعي.

شركة سوفت وير التلفزيون

- تلي سيلز Telesales: بيع خدمات الشركة خلال التليفون.

مكان العمل: شبرا مصر.

الشروط والمزايا:

- مؤهل عالِ وطلبة.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- حد أقصى للسن 28 عامًا.

- المرتب: 2000 جنيه + 400 جنيه تارجت + بونص على كل أوردر.

- 8 ساعات عمل.

- حوافز ربع سنوية.

- تأمينات.

يوم توظيف مفتوح بشركة ملابس جاهزة

وتنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر»، من خلال مبادرة توظيف مصر، يوم توظيفي بشركة ملابس جاهزة شهيرة يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر في الوظائف الآتية:

1- نائب مدير فرع (يشترط الخبرة في نفس المجال).

2- مشرف قسم ملابس (يشترط الخبرة في نفس المجال).

3- بائع بالفرع (يشترط الخبرة في مجال الملابس).

4- كاشير (مؤهل عالِ).

5- مدخل بيانات بالمخازن في العبور (يتوفر سكن ووجبات).

6- أمن.

7- موظف نظافة.

مكان العمل: فروع القاهرة والجيزة ومول مصر.

الشروط المشتركة:

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب على حسب الخبرة + العمولة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي.

- حافز علي المبيعات + خصم على المنتجات + كورسات.

للتقديم يمكنك الحضور مباشرة لعنوان: 2 ميدان الأوبرا بجوار محطة مترو العتبه الدور الرابع أمام نظارات فؤاد صبحي وأعلى محلات السيد محمود وأصواف رمضان الدور الرابع، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا.

يوم توظيف مفتوح بشركة بيع أدوات منزلية

كما تنظم الوزارة يوما مفتوحا للتوظيف بإحدى شركات بيع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، يوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرًا، بفرع الشركة بالمعادي شارع 153، نزلة كوبري المعادي من ميدان الحرية مول الشوا، وذلك على الوظائف التالية:

- مشرف أدوات منزلية.

- بائع أدوات منزلية.

- مشرف ملابس ومفروشات.

- بائع ملابس ومفروشات.

- بائع أدوات كهربائية.

- موظف أمن.

- عمال مخازن وتحميل.

- موظف خدمات ونظافة.

- مشرف موارد بشرية.

- مشرف توظيف بإدارة الموارد البشرية.

- مراقب مخزون بفرع المعادي.

الشروط والمزايا المشتركة:

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- ألا يزيد السن عن 40 عامًا.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات يوميًا.

- الوظائف متاحة ل‎جميع المؤهلات.

- تأمين اجتماعي وتأمين صحي كامل.

- مرتب ثابت + حافز.