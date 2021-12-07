استشاري مناعة: سلالة أوميكرون الأكثر انتشارا.. ووفياتها أقل

قال الدكتور أيمن قاسم، استشاري المناعة والبحوث الطبية بجوهانسبرج، اليوم، إن أرقام الإصابة بالسلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا، متذبذبة، لافتا إلى أن جنوب أفريقيا في فصل صيف حاليا، وعلى الرغم من ذلك، الإصابات غير مستقرة، مبينا أن نحو 25% من السكان حصلوا على التطعيم وأغلبهم في عمر 50 عاما، ولكن أغلب المصابين أقل من هذا العمر.

سلالة أوميكرون الأسرع انتشارا

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن سلالة أوميكرون أسرع انتشارا، ويتم حاليا دراسة نسب الإصابة مقارنة بأسابيع الإصابة في الأيام الأولى للسلالات الماضية، مشيرا إلى أن أعراض الإصابة بالسلالة الجديدة أقل حدة، وتشبه الأعراض السابقة، موضحا أن بيرتوريا هي بؤرة الانتشار في جنوب أفريقيا.

نسبة الوفيات بأوميكرون أقل

وأوضح استشاري المناعة والبحوث الطبية بجوهانسبرج، أنه حتى الآن، تعد اللقاحات المضادة هي الوسيلة الأكثر أمانا، وأغلب المصابين في المستشفيات ممن لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم إجراء دراسة على المصابين في المستشفيات، ووجدت أن مدة العلاج تترواح ما بين 3 إلى 9 أيام، ولكن نسبة الوفيات بهذه السلالة أقل، وتصل إلى 6%.

ظهور السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا

وظهرت السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا، وانتقلت إلى بريطانيا، ما دفع الدول إلى إيقاف رحلات الطيران مع جنوب أفريقيا لمنع انتشار هذه السلالة في أراضيها التي تحارب السلالات الأخرى المتحورة من كورونا.