إجراءات تطعيم طلاب المدارس بلقاح كورونا.. نصائح مهمة للآباء

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع استمارات موافقة ولي الأمر لحصول الطالب على لقاح كورونا، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، والتي أكدت على ضرورة تشجيع الطلاب للحصول على اللقاح لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامتهم، موضحة أنه في حالة تجميع عدد 200 استمارة موقعة من أولياء الأمور، تبدأ أعمال التطعيم مباشرة بعد مخاطبة مديريات الصحة والسكان.

تجميع 200 استمارة موقعة من أولياء الأمور

وأكدت مصادر بمديريات التربية والتعليم، أنه في حالة عدم تسليم أولياء الأمور لاستمارات التطعيم التي تسلموها من المدارس، يعتبروا غير موافقين على حصول أبناءهم على لقاح كورونا، وبالتالي لا تدرج أسماؤهم في الكشوف الخاصة بالمستحقين للتطعيم.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حالة رفض ولي الأمر استلام استمارة موافقته على تلقي ابنه لقاح كورونا يعتبر رافضًا لحصول الطالب على اللقاح، مؤكدة أنه جرى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة التدقيق في استلام كافة الاستمارات، وتنفيذ التعليمات بدقة شديدة.

البيانت التي تحتويها استمارة الطالب

وتابعت المصادر، أن الاستمارة تشمل العديد من المعلومات والتي تتمثل في كون اللقاح ليس إجباريا، ولا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا ولكنه يقلل من العدوى، كما أن الجسم يحتاج إلى بضعة أسابيع بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وإقرار بشكل شخصي ونيابة عن الطفل أنه تلقى شرحا كافيا وافيا عن اللقاح، وعن الآثار الجانبية والمضاعفات المحتملة.

متابعة حالة الطالب بعد تلقيه اللقاح بمركز التطعيم

وأوضحت المصادر، أن الاستمارة تشمل أيضًا علم ولي الأمر، بالتوجه إلى العيادة لمتابعة ما بعد اللقاح بمركز التطعيم عن أي أعراض جانبية قد تظهر خلال 6 أشهر من تاريخ تلقي اللقاح، وإعفاء الدولة والجهات الصحية ومصنعي اللقاح من المطالبات لأي من الأسباب المعروفة وغير المعروفة، والتي قد تنشأ أو تتعلق أو ترتبط بأي شكل من الأشكال بتلقي اللقاح.