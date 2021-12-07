«الصحة»: نلجأ إلى حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، هي حائط الصد الأول ضد الجائحة، موضحا أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرورة تطعيم 40% من مواطني كل دولة؛ لتحقيق مناعة مجتمعية، مشيرا إلى أن مصر حاليا تستهدف تطعيم 48% من الأشخاص، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويتم نشر التطعيم في أماكن المواصلات والتجمعات، ونلجأ إلى حملة طرق الأبواب في القرى والنجوع لتوفير التطعيم بالمنازل خلال الفترة المقبلة؛ لتغطية أكبر عدد من الفئات المستهدفة.

التسجيل والحصول على التطعيم في نفس الوقت

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه أصبح متاحا التسجيل والتطعيم في نفس الوقت، وذلك بمراكز التلقيح الثابتة، ويوجد أماكن أخرى متحركة في محطات القطار والتجمعات، مطالبا أي شخص سجل ولم يحصل على رسالة بالتوجه للحصول على اللقاح بإعادة التسجيل مرة أخرى.

كود مؤمن على شهادة التطعيم

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن شهادة التطعيم يوجد عليها كود مؤمن موثق من أجل محاربة تزوير هذه الشهادات، لافتا إلى أن عدم التطعيم يعمل على زيادة فرص انتشار الفيروس.

أعراض الإصابة بالسلالة الجديدة

وأكد أن أعراض الإصابة بسلالة أوميكرون الجديدة، نفس أعراض الإصابة بالسلالات القديمة من فيروس كورونا، مبينا أنه لم يتم الإجماع حتى الآن على وجود دواء يعالج فيروس كورونا، ولكن يتم تحديث بروتوكولات العلاج بشكل مستمر بعد التجارب التي يقوم بها الأطباء، مبينا أن الوضع الصحي حتى الآن مستقر.