«الدخان»: كراسة الشروط الجديدة لتصنيع السجائر تهدف إلى جذب مستثمرين جدد

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، اليوم، أسباب طرح هيئة التنمية الصناعية كراسة شروط لشركة جديدة لتصنيع السجائر، قائلا: «دي رخصة الطبطبة على المستثمر».

بند مثير للجدل في كراسة الشروط

وأضاف «إمبابي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الغرض من كراسة الشروط جذب مستثمر جديد لضخ أموال لخزنة الدولة، لافتا إلى أن الهيئة أضافت بندا غريبا للغاية في الكراسة نصه: «لو الشركة الشرقية عاوزه تعمل دبغ مسخن تدفع فلوس للمستثمر، يعني احنا جبنا مستثمر وأرغمت الشركة تدفعله 24% من مواردها لتكلفة المستثمر الجديد.. طب المستثمر دفع إيه لمصر؟».

لا يوجد مصنع في الشرق الأوسط لديه رخصة تبغ مسخن

وتابع: «أنت جايب مستثمر تدلعه وتديله فلوس كمان؟، ورخص التبغ والسجائر والتبغ المسخن مع بعض غلط، ومفيش مصنع في الشرق الأوسط عنده رخصة للتبغ المسخن».

ومن جانبه، قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي بالشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، إنه من حق الدولة إصدار الرخصة المناسبة للصناعات التي ترى أنها تحتاج إلى موجودة، والهيئة أصدرت كراسة شروط سابقة فبراير الماضي، كما أصدرت الرخصة الجديدة، التي لا تختلف عنها.

تحقيق أرباح كبيرة خلال العام الماضي

وأضاف «أمان»، خلال اتصال هاتفي في نفس البرنامج، أن الشركة حققت أرباحا وباعت بأرقام لم تحدث من قبل، وإمكانيات الشركة قوية للغاية، لافتا إلى أن إجمالي العائدات العام الماضي تتعدى 70 مليار جنيه، وما آل للدولة نحو 78 مليار جنيه العام الماضي، بزيادة 14.5% عن العام الذي سبقه.