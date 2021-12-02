«الصحة» تحذر من السجائر الإلكترونية: تزيد أعراض فيروس كورونا

طالبت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية عبر الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، المواطنين المدخنين للسجائر الإلكترونية الامتناع عنها لأن مدخن السجائر الإلكترونية عرضة لمضاعفات خطيرة عند الإصابة ببفيروس كورونا المستجد، مناشدة إياهم بالتوقف عن تدخين السجائر الإلكترونية التي تزيد من أعراض فيروس كورونا المستجد.

السجائر الإلكترونية ليست بديلا صحيا عن السجائر العادية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن بعض القناعات بأن السيجارة الإلكترونية أقل خطرا من السجائر العادية، وأن المواطن المدخن للسجائر الإلكترونية يستطيع باستخدامها التخلص من إدمانه للتدخين، إلا أن هناك دراسات أثبتت خطر السيجارة الإلكترونية، وخاصةً عند الأشخاص الذين لم يسبق لهم التدخين من قبل.

المدخن أكثر عرضة عند إصابتها بفيروس كورونا المستجد

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على أن السجائر الإلكترونية لن تساعد المدخن في الإقلاع عن التدخين، بل إن السجائر الإلكترونية تحتوي على نسبة من النيكوتين ومواد سامة تضر مدخنها ومخالطيه بطريقة كبيرة، كما أنَّ تدخين أي نوع من أنواع التبغ يضعف قدرات ‏الرئتين ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من حالات ‏عدوى الجهاز التنفسي، كما أنَّه يمكن أن يزيد من ‏وخامة أمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى أن السجائر الإلكترونية مثلها مثل التدخين العادي فإنها تجعل المدخن أكثر عرضة عند إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لأن التدخين يضعف الوظيفة الرئوية، مما يزيد من صعوبة ‏تصدّي الجسم لفيروسات كورونا، وغيرها من الأمراض ‏التنفسية، وتشير البحوث المتاحة إلى أن المدخنين ‏يتعرضون أكثر من غيرهم لخطر تسجيل نتائج صحية ‏وخيمة والوفاة في حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»‏‎.‎

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين المدخنين السجائر الإلكترونية، بالتوقف عن التدخين وأن يحمي نفسه، مشيرة إلى أن الوزارة خصصت أرقام الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين 16805.