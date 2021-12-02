قرارات جديدة من «حماية المستهلك» بشأن بيع السجائر والمعسل

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بإلزام كل شركات إنتاج وتصنيع واسـتيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها، وكذا المعسل بأنواعه، بطباعة الأسعار على كل المنتجات بشكل واضح، وغير قابل للمحو، مع جواز طباعة السعر بشكل إلكتروني، بتقنية رابط الاستجابة السريع، وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

إلزام كل شركات السجائر والمعسل بإعلان أسعار المنتجات

كما نص قرار حماية المستهلك، إلزام كل شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها والمعسل بأنواعه، بالإعلان عن أسعار المنتجات داخل كل منافذ ونقاط البيع بـجمهـورية مصر العربية ، على أن يكون السعر المعـلـن هو السعر الشامل مـدونا باللغة العربيـة مع جواز إضافة لغات أخرى وذلك في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور القرار .

وتضمن القرار، أن تكون الشـركات سالفة الذكر، مسئولة مسئولية تامة، عن تأمين المحتوى الرقمي، لرابط الاستجابة السريع المنصوص عليه في المادة الأولى، وإلزام الشركات سالفة البيان، بعدم الإخلال بأحكام القوانين والقرارات الأخرى المنظمة لتداول السجائر أو التبغ أو المعسل أو الإعلان عنها.

شعبة السجائر والدخان: القرارات جاءت لحماية المستهلك

وقال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في تصريحات لـ«الوطن» إن القرار جاء بناء على طلب الشركات المنتجة للمعسل والسجائر، لمنع التلاعب بالأسعار، وغش المستهلك، ووجود أكثر من سعر للمنتج الواحد، وتذهب هذه الأموال جميعها إلى جيوب التجار.

وتشير الإحصاءات الرسمية، إلى أن مصر تستهلك سنويًا، 80 مليار سيجارة «4 مليارات علبة سجائر من مختلف الأنواع»، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الشركة الشرقية للدخان محمد عثمان، وبحسبة بسيطة يمكننا أن نصل إلى أن هناك نحو 11 مليار جنيه تسرقها مافيا السجائر، سنويا، فى ظل غياب الرقابة من مباحث التموين على تجار السجائر، وفساد منظومة التوزيع لدى الشركة الشرقية للدخان.