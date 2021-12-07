أبرز لقطات عزاء شقيق مجدي الهواري.. غياب غادة عادل وانهيار ابنته

أقيم مساء اليوم، عزاء جمال الهواري، شقيق المخرج مجدي الهواري، في مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور عدد من المشاهير الذين حرصوا على تقديم العزاء ومواساة الهواري في فقدان شقيقه.

عزاء شقيق مجدي الهواري

وكان الفنان الكبير يحيي الفخراني، أول من وصل إلى العزاء؛ للوقوف بجانب مجدى الهوارى وحضر أيضا مصطفى شعبان ومادلين مطر ومحسن منصور وأحمد الشامي، وعدد آخر من المشاهير.

كما حضر أيضا، أبناء المخرج مجدى الهواري؛ للوقوف بجانب والدهم، ولكن كان ملفتا للانتباه، غياب والدتهم الفنانة غادة عادل، عن تقديم العزاء، وخاصة أنها لم تحضر الجنازة التي شيعت صباح اليوم.

وكان من بين اللقطات التي لفتت الانتباه في العزاء، انهيار ابنة جمال الهواري، شقيق مجدي الهواري، بسبب فقدان والدها وحاول الجميع تهدئتها.

تشييع جثمان شقيق مجدي الهواري

وشيع جثمان جمال الهواري، صباح اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور شقيقه المخرج مجدي الهواري.

وأعلن المخرج مجدي الهواري، وفاة شقيقه، مساء أمس الاثنين، من خلال منشور عبر صفحته على فيسبوك، قائلا: «هكتب كتير فيك يا غالي يا ابن الغاليين بس بعد ما ناخد عزاك، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، أخويا الغالي جمال الهواري، الأخ والصديق والأب والحبيب، كسرت قلبي يا جمال.. بكاء وحزن كتير ربي ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك».

وتابع قائلا " صلاة الجنازة غداً الثلاثاء صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها والعزاء في مسجد المشير بداية من الساعة السادسة مساء دعواتكم لاخويا اللي مربيني بالرحمة والمغفرة وأسألكم له الفاتحة».