محافظة المنيا تعلن انتظام الدراسة غدا لاستقرار الأحوال الجوية

أعلنت مصادر بمديرية التربية والتعليم في المنيا، عن انتظام الدراسة غدا الأربعاء، بجميع المراحل التعليمية، نظرا لاستقرار حالة الأحوال الجوية وعدم وجود مايستدعي تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة.

غيوم ورياح خفيفة بالمنيا دون سقوط أمطار

وشهدت محافظة المنيا صباح اليوم الثلاثاء، طقسا مائلا للبرودة حيث ظهرت الغيوم الكثيفة في سماء المحافظة، مع نشاط خفيف للرياح، دون سقوط أي أمطار.

ورغم الطقس البارد الذي يسود جميع أنحاء المحافظة، إلا أن الأندية شهدت إقبالا من المواطنين، وكذلك كورونيش مدينة المنيا والحدائق العامة.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في وقت سابق، رفع حالة الطوارئ والاستعداد لمواجهة أي تغيرات طقسية محتملة، حيث شدد على رؤساء الوحدات المحلية بتفعيل غرف العمليات وربطها بالغرفة المركزية بالديوان العام، وتطهير جميع مخرات السيول الطبيعية والصناعية لضمان تدفق وسريان المياه حال سقوط أمطار غزيرة خاصة بالمناطق الواقعة شرق النيل.

«التعليم» تضع خطة للتعامل مع الأمطار حال سقوطها

وقال مسوؤل بمديرية تعليم المنيا، إنه تم التنبيه على مديري المدارس والمعلمين والطلاب، بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال سقوط الأمطار أثناء انعقاد اليوم الدراسي، ومنها فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول ولا يتم إعادته إلا بعد التأكد من جفاف الجدران والأرضيات بشكل تام منعا لحدوث ماس كهربائي، وصيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب، وفحص الأسوار والسلالم، ومراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة، وتنظيف أسطح المدارس وإزالة أي مخلفات أو رواكد وتسليك مسالك المطر.

وأضاف أن الخطة تشمل عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار، حرصا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء، وتقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار.