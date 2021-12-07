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محمد الشناوي: نجومنا كانوا على قدر المسؤولية.. وأكرم توفيق: نلعب للفوز

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الوطن
11:44 م | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
الشناوي

الشناوي

أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عن سعادته، بتأهل الفراعنة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، كأول للمجموعة، وذلك بعد التعادل مع الجزائر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

وقال الشناوي، خلال تصريحات تليفزيونية: «أشكر اللاعبين على ما قدموه خلال المباراة، وأقول لهم كنتم رجالًا، وعلى قدر المسؤولية، صحيح أننا لم نتمكن من تحقيق نتيجة الفوز، ولكننا استطعنا أن نظهر بشكل جيد».وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.

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