«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا حول متابعة حالة الطقس في المحافظات

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات التي اتخذتها المحافظات التى تعرضت لموجة من الطقس السيء وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها بعض المحافظات من بينها «مطروح والإسكندرية وكفرالشيخ والبحيرة»، وقرر المحافظون تعطيل الدراسة بها.

ووفقا لبيان صحفي، أوضح «شعراوي»، أن تقرير غرفة العمليات أشار إلي تعرض المحافظات الأربع المشار إليها إلى طقس غير مستقر، ورياح شديدة محملة بالأتربة، و قررت الأجهزة التنفيذية نشر معدات رفع المياه، طبقا لخطة الانتشار لمواجهة موجة الطقس السيء المتوقعة، تزامنا مع غلق مينائي «الإسكندرية والدخيلة»، فيما تشهد باقي المحافظات استقرارا في حالة الطقس، وانخفاض في درجات الحرارة، ورياح باردة على معظم المحافظات.

رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات

ووجه «شعراوي»، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار في الأحوال الجوية، مشددا على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وطالب الوزير باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري مع أية مستجدات حال سقوط أمطار.

التنسيق مستمر بين كافة القطاعات الخدمية

وشدد على استمرار التنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات، خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور والحماية المدنية، مطالبا المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات الأمان تجنبا للتعرض للحوادث المرورية.