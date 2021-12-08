إغلاق ميناء السويس البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء السويس البحري بمحافظة السويس في تمام الساعة 6.15 صباح اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التي بلغت 24 عقدة والضغط الجوي 1019، واتجاه الرياح جنوبية غربية وحالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 2.50 إلى 4 أمتار ودرجة الحرارة 15.4 درجة مئوية والرؤية 2 كم، وتم إيقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان رسمي اليوم، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.